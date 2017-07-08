Çarpışan araçlar alev topuna döndü

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. yönetimindeki 23 DZ 414 plakalı otomobil, Elazığ istikametine seyir halindeyken karşı taraftan gelen Ferhat D. yönetimindeki 65 EF 770 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da alev aldı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elazığ Beleyesi İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araçları kısa sürede söndürürken kazada yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, yanan araçların söndürülmesiyle tekrardan trafiğe açıldı. Jandarma olay yerinde inceleme yaptı.