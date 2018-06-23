CHP’li Erol: “Hizmet endeksli bir anlayışı yerleştirmek zorundayız”

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Elazığ’da seçim çalışmaları kapsamında şuana kadar bir çok ziyaret yapıp, merkezin dışında, ilçe, köy ve mahalleri gezdiğini aktaran Milletvekili Gürsel Erol," Elazığ da yığınla biriken sorunların olduğunu gördüm. Benim siyaset dilim çatışma üzerine değil. Ben kavga adamı değilim. Ben hizmet adamıyım. Bütün televizyon programlarında bütün milletvekili arkadaşlarıma başarılar diledim, hepsine başarılar diliyorum. Bizim tartışmamız yerine kavağa etmemiz yerine çatışmamız yerine Elazığ’ın sorunlarıyla ilgili ortak değerlerde buluşabilmeliyiz. Farklılıklarımız olabilir. Farklılıklar üzerine ayrışmak yerine ortak değerler üzerinde buluşmamız gerekir” dedi.

"Önceliğimiz devlet ve geleneğini korumaktır"

Siyaseti kavgayla gerilimle karşıtlıkla değil çözüm odaklı alternatif bir dille yapmak gerektiğinin altını çizen Erol," Ben devlet ve cumhuriyet geleneğinden gelen bir milletvekiliyim. Bunu Tunceli milletvekilliğimde de en keskin bir şekilde ifade ettim. Parlamentodaki en keskin milletvekili karşıtı olarak tanınırım. Bununla ilgilide Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da bizzat telefonla arayıp kutladığı birisiyim. Partiler geçicidir ama devlet kalıcıdır. Geçmişte iktidar olan birçok parti vardı. Dönem dönem o parti başkanları bu ülkeye cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi o partilerin hiç biri yok. Ama devlet var. Siyaset kurumunu önceki görevi devletin geleneklerini liyakatini ve devletin devamlılığını korumaktır. Siyaset kurumunun önceliği budur. Siyaseti sonra yine yapabiliriz. Ama önceliğimiz devlet ve geleneğini korumaktır. Elazığ siyasetine de gelince ben kavgacı bir insan değilim. Ben buraya kimsesizlere kimse olmaya insanlarımızın sorunlarını çözmeye geldim. Beni kavgalarınıza bulaştırmayın"diye konuştu.

Hizmet endeksi bir anlayışı bu kente yerleştirmek zorunda olduklarını vurgulayan Erol," Bu eleştiri anlamında değil. Bu kentin bütün yolları hükümet yaptı hepsi doğrudur. Ben Cumhuriyet Halka partisi milletvekili adayı olarak bunu söylüyorum. Yapılma tekniğinde hatalar olabilir. Toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetleri getirme gibi bir sorumluluğu vardır, hükümet getirmiştir. Ama hükümetlerin başka görevleri de var. Bir kentin sanayisinin, ticaretinin, eğitiminin, kültürün gelişmesi ve istihdamın artması ayrıcalıklı bir kamu hizmetinin uygulanması için kamu politikasının uygulanması gerekir”diyerek sözlerini tamamladı.