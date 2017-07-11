Çocuklar, piknikte de kitap okuyacak

Elazığ Belediyesi tarafından, Şehit Fethi Sekin Mesire Alan’ında, ’Al Götür Oku Getir’ sloganıyla çocuklar için mini bir kütüphane yapıldı. Toplam 159 bin 500 metrekarelik bir alanda sürdürülen çalışmalar kapsamında, 300 adet oturma ünitesi, 60 adet barbekü, kır lokantası, kır kahvesi, spor sahaları, 18 adet fitness alanı, 41 adet çocuk oyun alanı, macera parkı yöresel ürünler satış büfesi, 5 ayrı noktada yer alan bay-bayan mescitleri, sıhhi tesis kompleksi, 6 adet biyofiltre sistemine sahip gölet, çeşmeler, bin 621 metre uzunluğundaki bisiklet yolu, bin 800 metre uzunluğunda yürüyüş ve koşu yolu, 2 adet oto ve bisiklet parkı yapılan mesire alanına birde kütüphane kuruldu. Kurulan kütüphane ile mesire alanına gelen vatandaşların yanı sıra özellikle çocuklar kitaplara rahatlıkla ulaşabilecek.

5.sınıfa geçtiğini belirten Hiranur Kaçık, "Biz mesire alanına pikniğe gelmiştik. Kuzenimi elinde bir kitapla gördüm. Ona o kitabı nereden aldığını sordum. Bana bu kütüphaneyi gösterdi. Bende geldim kitaplara baktım. Burada yapılacak çok şey var ama biraz sıkılmıştım. Kitapları biraz inceledim. Çok güzel kitaplar var" dedi.

Mesire alanına pikniğe geldiklerini söyleyen Burçin Aktaş, "Şehit Fethi Sekin Mesire Alan’ı çok sevdiğimiz bir yer. Çocuklarımın elinde kitapları görünce çok sevindim. Burada çok güzel bir kütüphane oluşturulmuş. Hem çocukların canı sıkılmıyor, hem de kitap okuma alışkanlığı kazanıyorlar. 7’den 70’e herkesin okuyabileceği türden kitaplar bırakılmış. Hem İslam’i hem ilmi hem de güncel konularda kitaplar var. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Biz ailecek buradan başka hiçbir yere gitmiyoruz.Ortam olarak burası çok güzel. Burayı çok seviyoruz" diye konuştu.

Mesire alanına ailesi ile birlikte pikniğe geldiğini aktaran Ahmet Arda Gün de, "Burada kütüphane olduğunu gördüm. Bu kütüphaneyi çok sevdik. Arkadaşlarımızla burada kitap okuduk. Bu kütüphane ile kitap sevgimizi artırdık" ifadelerini kullandı.

Bir süredir hizmet veren ve İzmir Kahramanı Şehit Fethi Sekin’in adının verildiği mesire alanının resmi açılışı ise yarın saat 18.00’de düzenlenecek törenle yapılacağı bildirildi.