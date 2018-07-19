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19 Temmuz 2018 17:50

Çocuklar yaz kampıyla eğleniyor

Elazığ’da çocuklar, belediyenin bu yıl ikinci defa açtığı yaz kampıyla eğlenme fırsatı buluyor.

Çocuklar yaz kampıyla eğleniyor

19 Temmuz 2018 17:50


Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından, düzenlenen ikinci yaz kampı çeşitli etkinliklerle sürüyor. Yaz kampı etkinlikleri kapsamında çocuklar, daha önce Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi, Cip Barajı Mesire Alanı’nı ziyaret ederek gönüllerince eğlendi. Son olarak çocukların durağı Belediyenin Sivrice Kampı oldu.Çeşitli ikramları alan çocuklar daha sonra bir birinden farklı oyunlar oynadı. İp çekme, çuval yarışı, futbol, çember çevirmece gibi oyunlarla doyasıya eğlenen çocuklar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’a da teşekkür etti.




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