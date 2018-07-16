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16 Temmuz 2018 08:47

Demokrasi nöbeti sabah namazı ile sona erdi

Elazığ’da demokrasi nöbeti, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kılınan sabah namazıyla sona erdi.

Demokrasi nöbeti sabah namazı ile sona erdi

16 Temmuz 2018 08:47


Elazığ’da vatandaşlar tüm yurtta olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde demokrasi nöbeti tuttu. Sabaha kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tutulan demokrasi nöbeti, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz tarafından kıldırılan sabah namazıyla sona erdi.


15 Temmuz 2016 tarihinde olduğu gibi bu yılda demokrasi nöbetini tuttuklarını belirten Başkan Yanılmaz, "Akşam saatlerinde başlayan etkinlikler sabah namazına kadar devam etti. Herkesin katılımıyla 2016 yılında olduğu gibi 2018 yılında da demokrasi nöbetimizi tuttuk. Sabah namazını cemaat ile kılarak nöbetimizi bitirmiş olduk. Bu her yıl bu şekilde devam edecek. İnşallah demokrasi nöbetlerimizi halkımızla birlikte tutmaya devam edeceğiz” dedi.


15 Temmuz’da milletin devlete sahip çıktığını vurgulayan Başkan Yanılmaz, "15 Temmuz ruhunun hiçbir zaman kaybolmaması gerekir. Bu açıdan özellikle genç neslimiz, bir vatana insana nasıl sahip çıkar, silahlı kuvvetlere karşı silahsız kuvvetler nasıl hakim olabilirin devamlı gösterilmesi lazım. Bide gençlerimizin bunu bilmesi ve kaybolmaması için yıl boyu etkinlikler yapıyor olmakla beraber 15 Temmuz’un yıl dönümünde bu etkinliklerimizi artırıyoruz. Bu ruhun anlaşılması için bir çok gayretlerimiz oluyor” diye konuştu.


Kılınan sabah namazının ardından, cemaate çorba ikram edildi.




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