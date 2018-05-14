Elazığ Kapalıçarşı’da Ramazan bereketi

11 ayın sultanı Ramazan ayında iftar ve sahur alışverişi yapan vatandaşlar kapalı çarşıda yoğunluk oluşturmaya başladı. Hurmasından orciğine, balından, peynirine kadar birçok ürün bulunan Kapalıçarşı da tatlı bir telaş yaşanıyor. Alışveriş yapmak için kapalı çarşıya gelen vatandaşlar, kendi bütçelerine göre Ramazan alış verişi yapıyor.

Hazırlık yaptıklarını belirten Kapalıçarşı esnaflarından Mustafa Köse, “Halkımız genelde Ramazanın birinci günü ve ilk haftası daha fazla alış veriş yapıyor. Bizde hazırlık yapıyoruz. Ramazanda hurma, tayın, pekmez ve hoşaflık malzemeler daha çok satılıyor. Onların hazırlığını yapıyoruz"dedi.

Ramazan burada çok güzel olduğunu dile getiren Ömer Mahmat, “Çok güzel fiyatlarda gayet yerinde Batıya göre fiyatlar yüzde 50 oranında düşük. Batıda Antep fıstığı 200 TL bizde ise 50 TL, badem içi 100 TL bizde 45 TL. Fiyatlar yarı yarıya” ifadelerini kullandı.

Ramazan alış verişini bugün yapmayı düşündüğünü dile getiren Özkan Aksıyüz ise “Sahurda yemek için peynir, zeytin kahvaltı türleri almayı düşünüyorum. Ramazan bereketi ile gelir. Aldığımız bir kilogram ya da yarım kilograma bereket düşer. Biz milletçe ona inanmışız. Bereketi ile geleceğini düşünüyorum. Ufak çapta karınca kararınca bir şeyler almaya çalışıyoruz. Hani derler ya nerede o eski ramazanlar nerede o eski bayramlar. Ramazan beni hep çocukluğuma götürür. Hep maziye giderim. Sahurda annemin bizi kaldırıp hadi davulcu geldi kalkın sahura onu hatırlarım. Ama o bilinç şuanda kaybolmuş durumda biz çocukken annem siz çocuksunuz tutamazsınız derdi. Bizde anne bizi sahura kaldır derdik” diye konuştu.