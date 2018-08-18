Elazığ şehitleri için mevlit

18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne bombalı araçla saldırı gerçekleştirilmiş, 3 polis şehit olmuş 217 kişi ise yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör saldırısının 2. yıl dönümünde şehit polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu için mevlit okutuldu. İzzetpaşa Camii’nde akşam namazının ardından okunan Mevlid-i Şerif sonrası şehitler için dua edilerek, gül suyu ve mevlit şekeri dağıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörle, teröristle her zaman aynı şekilde ve kararlılıkla mücadele edeceğini belirten Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, “Elazığ ile Emniyet teşkilatının omuz omuza olduğu bir gün. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle, teröristle her zaman aynı şekilde ve kararlılıkla mücadele edecektir. Bu son olacaktır inşallah. Bütün gayretimiz, teşkilatımız olarak benzer bir olayı yaşamamaktır. Bugün, rahmetli olan arkadaşlarımız için ikinci olması sebebiyle mevlit düzenledik“ dedi.

Kurban Bayramı münasebetiyle yolculuk yapan vatandaşların güvenli bir bayram tatili geçirmelerini temenni eden Cangül, “Salı günü Kurban Bayramı, trafik ve asayiş tedbirleri olarak yoğun bir tedbir aldık. İnşallah ölümlü ve kazanın olmadığı hatta sıfıra indiği, halkımızın huzur içerisinde bayramını kutladığı bir 9 günlük tatil ve Kurban bayramı diliyorum“ şeklinde konuştu.

Mevlit programına, Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Vali Yardımcısı Mustafa Gül, STK Başkanları, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.