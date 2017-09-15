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15 Eylül 2017 12:24

Elazığ YGS sınavında 17’inci sırada

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan analiz toplantısında, kentin Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) 17’inci sırada olduğu, hedefin ilk 10’a girmek olduğu aktarıldı.

Elazığ YGS sınavında 17’inci sırada

15 Eylül 2017 12:24


İl genelindeki okulların başarı durumlarının arttırılması amacıyla YGS analiz çalışması toplantısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıda, 2017 YGS verileri değerlendirilerek, okul ve branş öğretmenlerine başar karnesi verildi.


Elazığ’ın 2017 YGS verilerini değerlendirdiklerini aktaran İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Başarılarından Sorumlu Şube Müdürü İlhan Makinist, “ Toplantımızda okullar ve öğretmenlerimizin başarı karnelerini çıkarttık. Bunun üzerine başarı ve başarısızlıklarımızın nerede olduğunu tartıştık. Bu çalışma süreci içerisinde son 4 yıldır ciddi başarılar elde ettik. Şuan resmi verilere göre Elazığ YGS sınavında 17’inci sıradadır. Hedefimiz ilk onun içine girebilmek. Bu toplantılarla Elazığ’ı üst sıralara çıkartmaktır. Yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Yapmış olduğumuz projeler çerçevesinde yeni stratejiler ve hamlelerle başarımızı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.


Okul müdürleri, branş ve rehberlik öğretmenlerinin katıldığı toplantıda, yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi.




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