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13 Temmuz 2018 11:06

Elazığ’da 1 milyon dekar alanda hububat hasadı

Elazığ’da 1 milyon dekar alanda ekim yapıldığını belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, “Ancak geçen sene ile kıyasladığımızda bu kayıplarla birlikte inşallah bu yılda ciddi bir verim bekliyoruz.

Elazığ’da 1 milyon dekar alanda hububat hasadı

13 Temmuz 2018 11:06

Geçen yıl dekar başına ortala verimimiz 298 kilogramdır. Bu yıl ona yakın bir rakam bekliyoruz” dedi.


Elazığ’da 2018 yılında 500 bin dekar arpa ve 500 bin dekar alana buğday olmak üzere 1 milyon dekar alana ekim yapıldı. Arpa ile birlikte bölge genelinde hububat hasadı başladı.


2018 yılı hububat hasadına başladıklarını aktaran İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, “Tüm ekiplerimizle birlikte 2018 yılının bereketli olması için sahadaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu manada 2017 yılında açmış olduğumuz 13 tane operatör kursunda 138 kişiye belge verdik. Bu belge sahibi olan insanlarımız bu yılki hasatlarda görev aldılar” diye konuştu.


2018 yılında kuraklık yaşandığını aktaran Karahan, “Akabinde bazı bölgelerde dolu felaketi oldu. Son günlerde zamansız olarak gelen yağışlar hububatta pas hastalıklarına neden oldu. Bunlarla beraber bu yıl ciddi kayıplar söz konusu. Ancak geçen sene ile kıyasladığımızda bu kayıplara rağmen inşallah bu yılda ciddi bir verim bekliyoruz. Geçen yıl dekar başına ortala verimimiz 298 kilogramdır. Bu yıl ona yakın bir rakam bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte bol ve bereketli ürünler elde ederiz. Elazığ’da 1 milyon dekar alanda hububat ekini söz konusu. Bunun yüzde 50’si arpa ve diğer yarısı buğdaydan oluşuyor. Toprak mahsulleri ofisimiz bu manada hem merkezde hem de Kovancılarda alımlarını gerçekleştiriyor. Aynı şekilde ilimizde ve bölgemizde faaliyet gösteren un sanayicileri de alımlarını başlattılar. Bakanlığımızın açıklamış olduğu fiyatlar üzerinden alımlar gerçekleşecek. Yaşamış olduğumu kuraklık, dolu gibi felaketlerden üreticimizin etkilenmemesi için kesinlikle ekinlerini eker ekmez TARSİM poliçelerini yaptırmalarını istiyoruz. Çünkü bakanlık olarak poliçe bedelinin yüzde 50’sini hibe olarak üreticilerimize veriyoruz” şeklinde konuştu.


70 dönüm tarlasını biçtirmek için biçerdöver çağırdığını aktaran Eray Bostancu ise, “İlk hasadı yapıyoruz. Allah hayırlı etsin. Bu sene biraz zarardayım. Yağmur yağmadı ve ürün olmadı. Geçen sene 4 dönüme 2 ton alıyordum bu sene 100 kilogram verdi” ifadelerini kullandı.




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