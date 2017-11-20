Elazığ’da 106 bin ağaç toprakla buluşuyor

Mevsim koşullarına uygun bitki dikim çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğünü bildiren Elazığ Belediyesi, Sonbahar mevsimi çalışmalarında toplam 106 bin adet ağaç, çalı grubu ve süs bitkisinin toprakla buluşturulmaya başlandığını aktardı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada," Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıl sonu itibariyle yapımı tamamlanacak olan parkların ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere ağaç ve süs bitkilerinin dikim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda çınar, dış budak, erguvan, oya, süs armudu, süs eriği, süs elması, palmiye, ıhlamur, taflan, şimşir, lavantin, bodur alev, bodur ateş, çıtır taflan, nandina, ardıç, zakkum, kareks gibi toplam 106 bin adet ağaç ve çalı grubu toprak ile buluşturularak şehir estetik bir görünüme kavuşturulacak"denildi.

Açıklamada, çalışma programları kapsamında Ataşehir Mahallesi, İmam Efendi Bulvarı Kavşağı, Kekliktepe Kavşağı ve Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi yanında peyzaj çalışmalarının sürdüğü de aktarıldı.