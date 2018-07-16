Elazığ’da 15 Temmuz etkinlikleri

yıl dönümüne binlerce kişi katıldı.

Elazığ’da 15 Temmuz demokrasi zaferinin 2. yıl dönümü kapsamında program düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından mehteran takımı gösterisini sundu. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimine dair sinevizyon gösterisi izlendi.

Elazığ’da müthiş bir birlik ve beraberlik olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “15 Temmuz tarihimizin altın yapraklarında ve sayfalarında yerini almıştır. Şanlı necip milletimize çokta yakışmıştır. Bu açıdan aziz milletimize şükranız şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz basit bir hadise değildir. Öylesine geçiştirilecek bir hadise de değildir. Ülkemizin milletimizin tarihinde yerini alacak hatta dünya tarihinde yerini alacak önemli hadiselerden biridir. Bu günü etkinliklerle kutlarken bu ruhun, duygunun ve düşüncenin her daim yaşatılması ve devamının sağlanması gerekir. Bugünü anmak için şehitlerimizin aileleri, gazilerimizle ve onların ailesiyle bir araya geldik. Akabinde şehitliklerimizi ziyaret ettik. Mevlitler okuduk” dedi.

2 yıl önceki hassasiyeti yeniden yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “Yaşamaya devam edeceğiz ve asla unutmayacağız. Elazığ her zaman sevginin, kardeşliğin, vatan sevgisinin yeri olmuştur. Elazığ hiçbir zaman vatan hainlerine kapı açmadı. Vatan hainlerine fırsat vermedi. Elazığ o gün 80 milyonun ayağa kalktığı gibi, top yekun ayağa kalkarak bu meydana geldi. En başta gençleri tebrik ediyorum. Gençliğin bitti denildiği yerde milletinin ve bayrağının yanında oldu. Cumhurbaşkanımız meydanları terk etmeyin diyorsa ben bebeğimi burada uyuturum diyerek eve gitmeyen kadınları tebrik ediyorum. En ön safta bayrağını dalgalandıran sevgili kardeşlerim Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

Çok sayıda konuşmacının yer aldığı Programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz,İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, STK ve siyasi partilerin temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Program ilahilerle sona erdi.