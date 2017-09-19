Elazığ’da 19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında ilk program Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunması ile program devam etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, “19 Eylül Gaziler Günü, Türk Kahramanlığının en büyüğü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında taçlandığı, bu toprakların vatan olmasına ve bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşına. Kore, Kıbrıs Savaşları, Muharip Gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi, ülkenin yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden polis, asker, koruyucu ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm gazilerin şeref günüdür” dedi.

Daha sonra İl protokolü Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesini ziyaret etti.

19 Eylül 1921 tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanının verildiği gün olduğunu dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Gazilerimizin temsil ettiği unvan şerefli ve önemli bir unvandır. Gazilerimizin sorunlarını gidermek amacıyla elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Türk tarihi şanlı bir tarih Malazgirt’ten itibaren bu toprakların yurt edinmesi bu topraklara mührümüzün basılması ve ebediyen bizim yurdumuz olması konusunda, büyük fedakarlıklar yapıldı. Şehitler verildi gazilerimiz oldu. Toplumun bütün kesimleriyle çok büyük fedakarlıklar yapıldı” diye konuştu.

Programlara Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediyesi Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, diğer protokol üyeleri, askeri erkan, emniyet personeli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.