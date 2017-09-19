Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 12:50

Elazığ’da 19 Eylül Gaziler Günü

Elazığ’da, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Elazığ’da 19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül 2017 12:50


19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında ilk program Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunması ile program devam etti.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, “19 Eylül Gaziler Günü, Türk Kahramanlığının en büyüğü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında taçlandığı, bu toprakların vatan olmasına ve bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşına. Kore, Kıbrıs Savaşları, Muharip Gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi, ülkenin yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden polis, asker, koruyucu ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm gazilerin şeref günüdür” dedi.


Daha sonra İl protokolü Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesini ziyaret etti.


19 Eylül 1921 tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanının verildiği gün olduğunu dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Gazilerimizin temsil ettiği unvan şerefli ve önemli bir unvandır. Gazilerimizin sorunlarını gidermek amacıyla elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Türk tarihi şanlı bir tarih Malazgirt’ten itibaren bu toprakların yurt edinmesi bu topraklara mührümüzün basılması ve ebediyen bizim yurdumuz olması konusunda, büyük fedakarlıklar yapıldı. Şehitler verildi gazilerimiz oldu. Toplumun bütün kesimleriyle çok büyük fedakarlıklar yapıldı” diye konuştu.


Programlara Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediyesi Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, diğer protokol üyeleri, askeri erkan, emniyet personeli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç