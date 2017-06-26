Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 9 yaralı

İlk kaza Elazığ- Diyarbakır yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taha Yasin Kırım idaresindeki 34 LP 6137 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
İkinci kaza Elazığ-Pertek yolu Salkaya mevkiinde meydana geldi. Pertek’ten Elazığ istikametine seyir halinde olan Harun Gürbüz idaresindeki 23 DS 534 plakalı motosiklet virajı alamayarak savruldu. Kazada motosiklet sürücüsüyle birlikte 1’si ağır 3 kişi yaralandı.
Her iki kazada yaralananlar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.