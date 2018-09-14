Elazığ'da 22 göçmen sahte evrakla yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri, Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 şahsı sahte evraklarla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, yol kontrol ve arama faaliyetinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır-Elazığ karayolu Güney Köy bölgesinde şüpheli bir minibüsü durdurdu. Araçta, sahte belgeleri bulunan 7 Pakistan, 15 Afganistan uyruklu toplam 22 şahıs yakalandı.

Araç sürücüsü ve yabancı uyruklu şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.