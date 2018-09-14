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Elazığ'da 22 göçmen sahte evrakla yakalandı

Elazığ’da jandarma ekipleri, Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 şahsı sahte evraklarla yakaladı.

Elazığ'da jandarma ekipleri, Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 şahsı sahte evraklarla yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, yol kontrol ve arama faaliyetinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır-Elazığ karayolu Güney Köy bölgesinde şüpheli bir minibüsü durdurdu. Araçta, sahte belgeleri bulunan 7 Pakistan, 15 Afganistan uyruklu toplam 22 şahıs yakalandı.


Araç sürücüsü ve yabancı uyruklu şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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