Elazığ'da 29 okula halı saha

Elazığ Belediyesi tarafından okullarda yapımına başlanılan 29 semt sahasından 15'inin tamamlandığı, 14'ünün ise kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Eğitim - öğretim kurumlarına ve öğrencilere yönelik hizmetlerine devam eden Elazığ Belediyesini, bu çerçevede fiziki yapısı uygun olan 29 okula semt sahası yapmaya başladı. Başlanılan sahalardan 15'i tamamlanıp, hizmete sunulurken, 14'ünün ise kısa süre sonra tamamlanacağı aktarıldı.2014 yılı öncesinde 17 olan semt sahalarına 2014 yılı sonrasında toplam 66 adet yeni semt sahası eklediği de belirtildi.

Çocukların gelecek olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Onların hayatına değer katan her çalışma daima önceliğimiz oldu. Bugüne kadar halı saha, bina tadilat, bakım onarımı, bahçe düzenleme peyzaj çalışmaları, oturma bankları, temizlik gibi birçok konuda eğitim kurumlarımıza destek sağladık. 29 okulumuza talepleri doğrultusunda halı saha yaptık. Eğitimde kalitenin artması ve tabi ki çocuklarımızın en ideal ortamlarda eğitim alması, geleceğe hazırlanması hepimizin önceliğidir. Biz de Elazığ Belediyesi olarak bu noktada her türlü desteği sağlamanın kararlılığı içerisindeyiz”dedi.