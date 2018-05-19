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19 Mayıs 2018 10:29

Elazığ’da 8 uyuşturucu taciri tutuklandı

Elazığ merkezli 2 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Elazığ’da 8 uyuşturucu taciri tutuklandı

19 Mayıs 2018 10:29


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticari yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada ekipler, çok sayıda şüpheliyi tespit etti. Şüphelilere yönelik Elazığ ve Van’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 300 gram metanfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi.


Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 8’i tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.




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