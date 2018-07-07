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07 Temmuz 2018 09:34

Elazığ’da bahis operasyonu: 3 tutuklama

Elazığ’da sanal bahis oyunları oynayan ve oynatan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Elazığ’da bahis operasyonu: 3 tutuklama

07 Temmuz 2018 09:34


Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde yasal olmayan sanal bahis oyunları oynayan ve oynatan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Kanunu’na muhalefet suçunu işleyen şüpheliler tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.




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