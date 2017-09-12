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12 Eylül 2017 20:43

Elazığ’da FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 şüphelinden 9’u tutuklandı.

Elazığ’da FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

12 Eylül 2017 20:43


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada aktif olarak çalışan, açığa alınan ve KHK ile ihraç edilen memurların da bulunduğu şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine polis, kent merkezi ve 2 ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i dün, 10’u ise Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan şüphelilerden 9’u tutuklanırken 6’i ise adli kontrol şartlı ile serbest kaldı.




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