Elazığ’da FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada aktif olarak çalışan, açığa alınan ve KHK ile ihraç edilen memurların da bulunduğu şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine polis, kent merkezi ve 2 ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i dün, 10’u ise Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan şüphelilerden 9’u tutuklanırken 6’i ise adli kontrol şartlı ile serbest kaldı.