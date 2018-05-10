Elazığ’da “Gen Kardeşim Değil Can Kardeşim” projesi

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Gen Kardeşim Değil Can Kardeşim” projesinin açılış töreni İçme köyü İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirildi. Proje kapsamında hazırlanan mini hayvanat bahçesi, balık müzesi, sera ve tohum stantları ile çocukların doğa, hayvan ve çevre bilinci gelişmesinin hedeflendiği belirtildi.

Projenin çok önemli olduğunu belirten Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, uygulama ile çocukların bitki yetiştirip, daha önce görmedikleri hayvanları görme fırsatı yakalayacaklarını söyledi.

Çocuklar tabiattan uzak bir yaşam sürdüğünü aktaran İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Karahan, “Gen Kardeşim Değil Can Kardeşim” projesinde mini hayvanat bahçesi, balık müzesi, sera ve tohum stantları mevcut. Bu proje ile şehirde yaşayan çocuklarımız tabiattaki canlıları yakından tanıma imkanı bulacak. Çevre bilinci kazanarak yaşadıkları çevrenin dışındaki güzellikleri fark edecek. Bundan sonraki hedefimiz bu projeyi ilimizdeki diğer öğrencilere de tanıtmak olacaktır” dedi.

Açılış törenine, Vali Yardımcıları Mehmet Fevzi Dönmez ve Erkan Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Masar Ayas, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Zeki Ulufer, STK temsilcileri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program, proje kapsamında açılan stantların gezilmesi ile sona erdi.