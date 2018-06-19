Elazığ’da iki ayrı kaza:4 yaralı

İlk kaza, Kovancılar-Palu ilçesi yolu Pınartepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAC 508 plakalı otomobil ile 23 KB 747 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza ise merkez Harput yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre 23 LF 015 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Her iki kaza ile ilgili polis olay yerlerinde inceleme yaptı.