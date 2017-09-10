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10 Eylül 2017 15:16

Elazığ’da iki kaza: 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ’da iki kaza: 4 yaralı

10 Eylül 2017 15:16


İlk kaza, merkez Abdullah Paşa Mahallesi 305’inci Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. idaresindeki 23 BJ 749 plakalı özel sürücü kursu otomobili ile S.A.(64) idaresindeki 23 LV 389 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.


İkinci kaza ise, merkez Hilalkent Mahallesi Cezaevi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H. T. (51) İdaresindeki 46 KT 442 plakalı otomobil ile H.İ. (43) yönetimindeki 55 BE 335 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs devrildi.


Kazada sürücü H.İ. ile birlikte 2 kişi yaralandı.


Her iki kazada da yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Polis kazalarla ilgili inceleme yaptı.




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