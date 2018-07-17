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17 Temmuz 2018 14:21

Elazığ’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ polisinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 14 bin 540 paket sigara, içki ve çay ele geçirildi.

Elazığ’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

17 Temmuz 2018 14:21


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı içki, çay ve sigara getirip satan şahıslar tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Şırnak, Gaziantep ve Mardin’ de şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise kaçak 14 bin 540 paket sigara, 46 adet içki, 12 paket çay ele geçirildi.


Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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