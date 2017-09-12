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12 Eylül 2017 10:34

Elazığ’da kayıp şahıs aranıyor

Elazığ’da 15 gün önce kayıp olan 42 yaşındaki Soner Öner aranıyor.

Elazığ’da kayıp şahıs aranıyor

12 Eylül 2017 10:34


Merkez Ataşehir Mahallesi İmamefendi Bulvarı’ndaki evinden çıkan Soner Öner yaklaşık 15 gündür kayıp. Evham hastası Soner Öner’in kaybolduğunu fark eden ağabeyi Mustafa Öner ise sokak sokak gezerek kardeşini arıyor. AFAD, polis ve jandarma ekiplerine de haber veren ağabey Öner, eline aldığı kardeşinin fotoğrafını gezdiği her yerde insanlar göstererek bulmaya çalışıyor.


Kardeşinin yaklaşık 15 gündür kayıp olduğunu belirten Mustafa Öner, “Kardeşimin kayıp olduğunu 5 gün önce fark ettik. Ataşehir Mahallesi’nde kaybolduğunu tahmin ediyoruz. AFAD, polis, jandarmaya haber verdik onlar arıyor ve biz de şehir içinde kendi imkanlarımızla arıyoruz. Kardeşimden henüz olumlu veya olumsuz bir haber alamadık. Kardeşim evham hastası. Çöpünü evinde tutmuyor, uzaklara götürüyor veya çevreyolunun orada atıyor. Biz de o bölgede başına bir şey gelebileceğini düşünüyoruz. O bölgede yoğun bir çalışmamız var ama henüz bir netice alamadık” diyerek bilgi verdi.




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