Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından otomotiv sektörü çalışanlarına kiriz yönetimi, motivasyon, stres ve sağlıklı beslenme konusunda seminer düzenlendi. Psikolog Çağla Gül tarafından otomotiv sektörü çalışanlarına kiriz yönetimi, motivasyon, stres, Diyetisyen Neslihan Yumakgil ise sağlıklı beslenme konusunda bilgi verildi.

Otomotiv sektörü çalışanlarına kiriz yönetimi, motivasyon ve stres konusunda bilgi verdiğini dile getiren Psikolog Çağla Gül, “Anlattıklarımızla çalışan personelimizin iletişim noktasında zorluk yaşamamaları, var olan motivasyon düzeylerini korumaları, stresle baş edebilmeleri ve verimlerini artıra bilmelerini hedefledik. Çok faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım aynı faydayı kendileri de hissetmiştir. Yaptığımız çalışmaların diğer kurumlara da yayılması gerektiği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Programa Hastane Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güngör, Hastane Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ve otomotiv sektörü çalışanları katıldı.