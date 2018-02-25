Şimdi askeriyede namaz kılmak isteyen askere kimse karşı çıkamıyor. Değişim ortaya çıktı ve özgürlük oldu. Şimdi namaz kılmak isteyen askere kimse dokunamaz" dedi.

Elazığ Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Elazığ Şubesi tarafından ‘Kudüs’ten Afrin’e Emperyalist Hesaplar’ konferansı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konferansa konuşmacı olarak İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım katıldı.

Şam’da olan savaşların hepsinin Kudüs’le ilgili olduğunu belirten Bülent Yıldırım, “1967 yılında Doğu Kudüs işgal edildikten sonra İsrail iyice azdı ve Mescid-i Aksa’nın altında kazılara başladı. O günden beri hedefi Mescid-i Aksa’yı yıkmaktır. Bunun için de İslam dünyası içerisinde savaşları artırmak istedi. Bugün dünyanın birçok yerinde İslam dünyasında gözyaşları var. Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye bölgesindeki bütün savaşlar Kudüs’ün eteklerinde olan gelişmelerdir" şeklinde konuştu.

Kudüs’ü kurtaran 4 muhafız medeniyet merkezinin olduğunu dile getiren Yıldırım, “Bunlar Şam, Kahire, Bağdat ve İstanbul’dur. 15 Temmuz’u herkes zannediyor ki Türkiye’ye karşı yapılan bir darbe girişimidir. 15 Temmuz ümmete yapılan bir darbedir. Çünkü İstanbul, Şam, Kahire ve Bağdat’ı tekrar dirilteceği için” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin üzerinde bir takım oyunlar oynandığına dikkat çeken Yıldırım, “Kudüs’ün eteklerinde olan Afrin’de bir savaş var. Bazıları Afrin savaşının olup olmaması konusunda tartışıyor. Bir savaş başladı. Bu savaşta 1974 yılından sonra Türkiye nasıl dindarlaşma süreci hızlandıysa Afrin olayından sonrada dindarlaşma daha da hızlandı. Kudüs eteklerindeki savaşların hepsi Allah yolundaki adımlara dönecektir. 28 Şubat darbesinde başörtülüler üniversiteye giremiyordu, askeriyede namaz kılınamıyordu. Şimdi Afrin’e giden askerler namaz kılıyor. Şimdi askeriyede namaz kılmak isteyen askere kimse karşı çıkamıyor. Şimdi değişim ortaya çıktı ve özgürlük oldu. Şimdi namaz kılmak isteyen askere kimse dokunamaz. Herkes Kudüs ve eteklerinde gerçeği görmeye başladı. 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’u düşürmek istediler ki Kudüs’ün muhafızları kalmasın diye. Şam, Kahire ve Bağdat’ı kargaşa içerisinde olduğu için İstanbul’u da yok etmek istediler” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konferansın ardından Grup Yürüyüş tarafından konser verilen programa, Yıldırım’ın yanı sıra Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.