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18 Mayıs 2018 16:52

Elazığ’da Müzeler Günü Palu’da kutlandı

Elazığ’da 18 Mayıs Müzeler Günü, Palu ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

Elazığ’da Müzeler Günü Palu’da kutlandı

18 Mayıs 2018 16:52


Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi tarafından her yıl yapılan 18 Mayıs 2018 Müzeler Günü kutlaması etkinlikleri, Müze binasının tadilatta olması nedeniyle Palu ilçesinde gerçekleştirildi. Cimşit Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılan kutlama etkinliklerine Kaymakam Mehmet Mehmet Öztürk, Belediye Başkanı Sait Dağoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Salih Tunç, Müze Müdürü Ziya Kılınç, kamu kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.


Bu yıl Palu ilçesinde Müze Haftası etkinliklerini yaptıklarını belirten Müze Müdürü Ziya Kılınç, özellikle öğrencilerin kültür hafızasında önemli bir yer edinmesi temennisinde bulundu.


Konuşmaların ardından arkeologlar, sunum eşliğinde ilçedeki tarihi eserlerin tanıtımına yaparak, kaçak kazı ve kaçakçılığı önleme konusunda bilgiler aktardı.


Program “Mühürlü Şehir Palu” kültür sergisinin açılışı ve ilçedeki tarihi yerlerin gezilmesiyle sona erdi.




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