Elazığ’da NATO’ya tepki

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER), tarafından NATO protesto edildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan bir araya gelen dernek üyeleri Öğretmenevi önüne kadar tepki yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır, büyüyen Türkiye’ye gücünüz yetmeyecek, katil Nato’ yazılı dövizler bulunan dernek üyeleri NATO aleyhinde sloganlar attı.

NATO’yu protesto etmek için bir araya geldiklerini aktaran MİDDER İl Başkanı Suat Şekerci, “NATO ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı karşı güçler listesinde göstererek Türkiye’ye olan düşmanlığını açık bir şekilde beyan etmiştir. MİDDER olarak 15 Temmuz Darbe Girişiminde göstermiş olduğumuz direnişi bundan sonrada göstereceğiz. Biz ülkemize gelebilecek her türlü tehdidin karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.