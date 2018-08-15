Elazığ’da ’Proje Hazırlama’ semineri verildi

İstanbul ve Ankara’dan gelen proje uzmanları tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ekip üyelerine, milli eğitim müdür yardımcılarına, şube müdürlerine ve ilçe milli eğitim müdürlerine ‘Proje Hazırlama’ semineri verildi. İki gün süren seminerde, il genelinde yürütülen projeler değerlendirildi. Kentin eğitim seviyesini daha yukarılara taşıyabilmek amacıyla SWOT analizi yapılan seminerde, proje fikirleri alınarak geleceğe yönelik yeni bir yol haritası belirlendiği bildirildi.

Amaçlarının Elazığ’ın eğitim düzeyini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Yeniliklere açık, geleceğin eğitim mantalitesini kavrayabilen, eğitim ile ilgili olarak her düzeyde proje geliştirebilen, üretken ve yenilikçi eğitim yöneticileri ile çalışmak istiyoruz. İlimize davet ettiğimiz proje uzmanları iki günlük süre boyunca eğitim yöneticisi arkadaşlarımız ile bir araya gelerek proje hazırlama ve durum analizi konularında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Bu toplantıların sonucunda birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız eğitim ile ilgili yaptıkları çalışmalarda daha üretken olacak, karşılaşılabilecek sorunları çözme konusunda daha başarılı olacaklardır” dedi.