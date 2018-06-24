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24 Haziran 2018 18:13

Elazığ’da sandıklar açılmaya başlandı

Elazığ’da oy kullanımının saat 17.

Elazığ’da sandıklar açılmaya başlandı

24 Haziran 2018 18:13

00 itibariyle tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı.


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri her yerde olduğu gibi Elazığ’da da saat 08.00 itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinde bölge genelinde okullarda sandıklar kurularak mühürlendi. Ardından oy kullanma saatinden önce gelen vatandaşlar bir süre bekledikten sonra saat 08.00’a gelmesiyle oylarını kullanmaya başladı. 411 bin 19 seçmenin bulunduğu Elazığ’da, oy kullanım için bin 582 sandıkta saat 17.00 itibariyle oy kullanımı sona erdi. Daha sonra sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı.




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