Elazığ’da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Edinilen bilgiye göre, merkez Nail Bey Mahallesi Yeşildere Sokakta kaldırıma bırakılan şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerin gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, caddeyi çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, paketin olduğu bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerine çağrılan bomba imha ekibi, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Büyük bir gürültü ile patlayan şüpheli çanta boş çıktı.