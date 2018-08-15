Elazığ’da yaralama olayına karışan 4 şüpheli yakalandı

Olay, 5 gün önce merkez İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup, alacak verecek meselesi yüzünden geldiği iş yerinde 4 kişiyi darp edip, bıçakla yaraladı. Polis, yaralama olayına karışıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptığı çalışmada olaya karışan şüpheliler A.E., M.E, N.E. ve F.E’yi tespit ederek yakaladı.

Yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.