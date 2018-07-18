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18 Temmuz 2018 12:11

Elazığ’daki FETÖ/PDY soruşturmasında 2 tutuklama

Elazığ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Elazığ’daki FETÖ/PDY soruşturmasında 2 tutuklama

18 Temmuz 2018 12:11


Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü ardışık telefon aramasıyla tespit edilen 3’ü emekli, 1’i müstafi, 15’i muvazzaf toplam 19 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19 şüphelinin yakalanması için 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 17’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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