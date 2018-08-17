Elazığ’dan gelen yardımları görünce gözyaşlarına hakim olamadılar

Yardımları alan kadınlar gözyaşlarına hakim olamadı.

İHH Elazığ Şubesi Yetim Birimi, Suriyeli mültecilere ulaştırılmak üzere toplanan ayni ve nakdi yardımları Azez bölgesinde bulunan Reyyan kampındaki mülteci ailelere ulaştırdı. Bölgeye giden Yetim Birimi Sorumlusu Tuba Erdoğan ve beraberindekiler önce Kilis İHH lojistik merkezini ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Reyyan kampında konaklayan mültecileri ziyaret eden heyet, çocuklarla zaman geçirerek yardımları ulaştırdı. Yardımları alan Suriyeli kadınlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

İHH tarafından kurulan konteyner kente geldiklerini belirten birim sorumlusu Tuba Erdoğan, "Aslında burada İHH’nın kurduğu 8 tane kamp var. Yaklaşık 50 bin kardeşimiz burada kalıyor. Bu sayı daha fazla da olabilir. Buradaki ümmet bizi bekliyor. Yetimler, garibanlar ve fakirler bizi bekliyor. Rabbimizin dediği gibi ’Merhamet edin ki merhamet bulasınız.’ İnşallah Allah’ın izni ile vatandaşların bize emanet ettiği yardımları burada dağıtmak amacıyla geldik. Yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Birkaç gündür Suriye’de olduklarını aktaran İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise, "Son saldırılardan dolayı yapılan katliamı yerinde görmek istedik. İdlip, Azez ve Afrin’i dolaştık. Bu çalışmaları yaparken oradaki insanların zorluklar içerisinde neler başardığını gördük. Kilis’te Elazığ’dan gelen ekip ile karşılaştık. Gerçekten mutlu olduk. Çünkü bu çalışmaların hepsi damlaya damlaya göl olur. Elazığ’daki ekip de gezdiler ve gördüler. Heyecanlarının daha da arttığını düşünüyorum. İnşallah dönüp daha fazla çalışacaklar" diye konuştu.

Yardımları alan Suriyeli mülteciler ise gözyaşları içerisinde sürekli Suriyelilerin yanında olan ve yıllardır her türlü yardımı gerçekleştiren Türk halkına ve Türkiye’ye teşekkür etti.