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08 Temmuz 2017 00:38

Elazığspor Mehmet Altıparmak’a emanet

Elazığspor’da uzun süren görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi.

Elazığspor Mehmet Altıparmak’a emanet

08 Temmuz 2017 00:38


TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da Teknik Direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi. Uzun süren görüşmelerin akabinde son olarak Sait Karafırtınalar ile görüşen ve sonuç alamayan Bordo-Beyazlı yönetim, akşam saatlerinde masaya oturduğu Altıparmak ile her konuda mutabakat sağladı. Elazığspor anlaşmayı resmi web sitesi aracılığı ile , "Kulübümüz, futbolculuk kariyerinde Elazığspor’umuzda forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mehmet Altıparmak’a hoş geldin der, başarılar dileriz" sözleriyle duyurdu.




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