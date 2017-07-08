Elazığspor Mehmet Altıparmak’a emanet

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da Teknik Direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi. Uzun süren görüşmelerin akabinde son olarak Sait Karafırtınalar ile görüşen ve sonuç alamayan Bordo-Beyazlı yönetim, akşam saatlerinde masaya oturduğu Altıparmak ile her konuda mutabakat sağladı. Elazığspor anlaşmayı resmi web sitesi aracılığı ile , "Kulübümüz, futbolculuk kariyerinde Elazığspor’umuzda forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mehmet Altıparmak’a hoş geldin der, başarılar dileriz" sözleriyle duyurdu.