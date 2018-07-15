Elaziz Belediyespor’da stopere takviye

Elaziz Belediyespor, dış transfer çalışmaları kapsamında 12Bingölspor’dan stoper, Enver Abdullah Filiz ile anlaşmaya vardı

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Elaziz Belediyespor, dış transferde 12 Bingölspor’dan stoper Enver Abdullah Filiz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 12 Bingölspor formasıyla TFF 3. Lig’de 16 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 2 kez fileleri havalandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada," Takımımız dış transferde 12 Bingölspor’dan stoper Enver Abdullah Filiz ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formayla başarılar diliyoruz”denildi.