Eşek sırtındaki diyaliz yolculuğu sona erdi

Sivrice ilçesinin Bekçitepe köyü Çimen mezrasında ikamet eden diyaliz hastası Ahmet Kılınç, haftada üç gün diyaliz tedavisine ulaşabilmek için eşek sırtında yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki köye gidiyordu. Oradan diyaliz aracına binebilen Kılınç, dönüşte de yeniden eşek sırtında yolu olmayan evine ulaşıyordu. Köy Muhtarı Hüseyin Vural, durumu Vali Çetin Oktay Kaldırım’a bildirdi. Vali Kaldırım’ın talimatı ile harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara başladı. Özel İdare ekipleri yolu olmayan 4 haneli mezraya yeni yol yaparak hem Kılınç’ın hemde mezra sakinlerinin çilesini sonlandırdı.

Kendisinden önceki muhtarların yol getirmek için çok uğraştığını belirten köy muhtarı Hüseyin Vural, “Ama olmadı. Burada 4 tane hanemiz var. 4 hanenin içerisinde 2 tanesi hasta. Biri diyaliz ve diğeri şeker hastası. Bunu gördüm. Valimize dilekçe verdim. Sağ olsun hemen iş makinelerini gönderdi. Yolumuz çok güzel oldu. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Asfalt gibi bir yol oldu” dedi.

Hem şeker hem de diyaliz hastası olduğunu dile getiren Ahmet Kılınç ise, “Haftada 3 gün diyalize giriyorum. Eşekle gidiyordum ve oradan da arabaya biniyordum. Bundan sonra diyaliz arabası buraya kadar gelecek ve beni alacak. Devletimden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.