FETÖ’cüler vergi kaçırıp, beddua etmişler

Dershanelerde vergi kaçırıldığını anlatan tanık, yine dershanenin teras katında hükümetin yıkılması için beddua edildiğini, örgüt lideri Gülen’in beddua videolarının da öğrencilere izletildiğini aktardı.

15 Temmuz FETÖ/PDY’nin hain darbe girişimi nedeniyle Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında örgütün yöneticisi ve bunlara bağlı üyelerin bulunduğu 44 kişi hakkındaki çatı iddianamesi hazırlanmasının ardından açılan dava 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti.

Dün ve Bugün görülen duruşmalarda bir tanık, örgütün usulsüzlüklerinden, bedduasına kadar bildiği her şeyi tek tek mahkemede anlattı.

Mehmet Durakoğlu’nun FETÖ’nün il imamı olduğunu bildiğini dile getiren tanık Selçuk H., ”Bizzat kendisini tanıyorum, kendisi Elazığ’ın il imamıdır. Durakoğlu dershaneye girdiği zaman her türlü saygı gösterilirdi. Dershanede bilgisayar ve muhasebe bölümüne bakıyordum. Dershanede ‘Sistem 365’ programı tüm Türkiye üzerinde uygulamaya başlandı. Bu sistemle evrakta sahtecilik yapılıyordu. Sistemi açtığımızda kendi şifremiz ile giriş yapıyoruz. Sisteme giriş olduktan sonra herkes aynı kaydı kullanıyordu. Dershanede 3 bin öğrenci varsa ana giriş kaydında ve müfettişin de görebileceği bu bölümde bin 500 kişi gösteriliyordu. Sistemde ’Ctrl-Alt-Y’ kodu gerçek sayının az görülmesini sağlıyordu. Biri yasal diğeri vergi kaçırma için kurulmuştu" diye konuştu.

2014 yılında ellerindeki kayıtların derhal imha edileceğine ilişkin emir geldiğini de anlatan tanık H. "Fatih General, bana, Uğur Özdemir ve Esma Cebir’e söylemişti. Akabinde Fatih General bize bazı kayıt zarflarının ve özel soru kitapçıklarının çöp poşetlerine yerleştirilerek yakılmasını emretti. Bir kısmı Meryem Dağı’nda, bir kısmı da Fem Dershanesi’nin pansiyonunda yakıldı. Yakıldığına dair görüntüleri bana izletmişlerdi" ifadelerine yer verdi.

Dershanedeki toplantılarda FETÖ’nün ele başı Fetullah Gülen’in bedduasının bulunduğu videoların izlettirildiğini de aktaran tanık, ”Dershanenin Genel Müdürü Tuna Akan, merkez dershanenin teras katında personeli toplayarak hükümetin yıkılması için beddua ettirip, salavat getirten kişidir. Dershanedeki görevli öğretmenler kendi branşları doğrultusunda bu videoları öğrencilere izlettiriyorlardı" şeklinde konuştu.

483 sayfa iddianame hazırlanan davada örgütün sözde il imamı Mehmet Durakoğlu ile birlikte 10 şüpheli terör örgütü yöneticisi olmak, 34 şüpheli ise örgüt üyesi olmak suçundan yargılanıyor.