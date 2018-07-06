Girdiği gölette elektrik akıma kapılan genç öldü

Olay, Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Tokay, ailesi ile birlikte Diyarbakır’dan Baskil’e kayısı toplamak için çalışmaya geldi. Tokay, gündüz çalıştıktan sonra akşamüzeri serinlemek için sulama amaçlı kullanılan bir gölete girdi. Tokay, suda bir anda elektrik akımına kapıldı. 3 kişi Tokay’ı sudan çıkarmaya çalıştı fakat kendileri akıma kapılarak yaralandı. Ardından diğer çalışanlar Tokay’ı sudan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tokay’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.