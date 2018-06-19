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19 Haziran 2018 12:46

Gurbetçiler oy kullanmaya devam ediyor

Elazığ’da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle ilgili gurbetçi vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor.

Gurbetçiler oy kullanmaya devam ediyor

19 Haziran 2018 12:46


Türkiye genelinde 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sınır kapılarında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor. Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya başta olmak üzere bölge illerden gelen yurt dışında yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlar, oylarını kullanmak için Elazığ Havalimanına geliyor. 24 Haziran’a kadar devam edecek oy kullanma işlemi nedeniyle görevliler, 24 saat aralıksız sandık başında bulunuyor.


Tunceli’den oy kullanmaya gelen vatandaşlardan Eren Demir, “24 Haziran seçimlerinde oyumuzu kullandık. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği adayları için ülkeye en hayırlı olacak kişi ve en iyi olana oyumuzu verdik” dedi.


Malatya’dan Elazığ’a gelip havalimanında oylarını kullandıklarını ifade eden Asım Gültekin, “Türkiye için hayırlı uğurlu olsun. Hangisi iyiyse o gelsin barış ve özgürlüğün gelmesini istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı.




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