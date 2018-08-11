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11 Ağustos 2018 18:53

İstanbul yerine Elazığ’da bırakılan Afganlılar ortada kaldı

Van üzerinden geldikleri öğrenilen 50’ye yakın Afganlı İstanbul yerine Elazığ’a bırakılınca ortada kaldı.

İstanbul yerine Elazığ’da bırakılan Afganlılar ortada kaldı

11 Ağustos 2018 18:53


Edinilen bilgiye göre, Afganistan’dan İstanbul’a gitmek isteyen 50’ye yakın göçmen Van üzerinden minibüslerle sabahın erken saatlerinde Elazığ’a bırakıldı. İstanbul’a gitmeleri için gerekli izinleri olmadığı öğrenilen Afganlıların ortada kaldığı ileri sürüldü. Yasal olarak 15 gün için de tekrar Afganistan’a dönmeleri gerektiği öğrenilen göçmenlerin dönmemeleri halimde göç idaresi tarafından sınır dışı edileceği bildirildi.


Şehirlerarası otogar esnaflarından Ercan Alan, “Bu yabancı vatandaşları buraya geceleri getirip indiriyorlar. Bu insanlar burada perişan oluyor. Devlet büyüklerine sesleniyorum mümkün mertebe bunlara yardım etsinler. Geceleri getirip Ankara, İstanbul diye burada indiriyorlar. 3 4 günde bir getirip burada indiriyorlar ve bırakıp kaçıyorlar. Benim bildiğime göre bunlar Van’dan ve Doğubeyazıt’tan geliyorlar” dedi.


Afganları 3-4 günde bir buraya getirip bıraktıklarını ifade eden esnaflardan Mustafa Korkmaz ise “Otobüsler bunların paralarını alıp İstanbul’a gittik diye salıyorlar ve burada aç susuz bırakıyorlar. Bunlar burada perişanlar alıp götüren de yok. Bunların izin kağıdı olmadığı için de bir yere de gidemezler” diye konuştu.




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