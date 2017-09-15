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15 Eylül 2017 14:15

İtfaiye bu kez balon kurtardı

Elazığ’da balon satan engelli vatandaşın elinden uçarak ağacın tepesinde asılı kalan balonlarını itfaiye ekipleri kurtardı.

İtfaiye bu kez balon kurtardı

15 Eylül 2017 14:15


Edinilen bilgiye göre, Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarında, evine giden fiziksel engelli 51 yaşındaki Zeynel Akgüneş, sattığı balonları elinden kaçırdı. Balonların ipi bu sırada bir ağaca takıldı. Balonlarına ulaşamayan Akgüneş, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaçta takılı kalan balonları aracın merdivenini uzatarak alıp, sahibine teslim etti.


6 aylıkken yanlış iğne sonucu fiziksel engelli kalan 51 yaşındaki engelli balon satıcısı Zeynel Akgüneş, akşamları düğün salonlarının önünde ve parklarda balon sattığını belirtti.


Gece eve gelirken balonlarının elinden uçup ağaca takıldığını aktaran Akgüneş, "Çaresiz kalınca itfaiyeyi aradım. itfaiye ekipleri geldi ve ağaçtan balonlarımı kurtardı. Ben ayağımdan engelliyim. Küçükken yanlış iğne vurmuşlar ondan dolayı olmuş. Engelli olduğum için ağır işlerde çalışamıyorum. Bende balon ve oyuncak gibi işlerde çalışarak geçimimi sağlamaya çalışıyorum” dedi.




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