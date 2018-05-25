İzmir’den gelen 100 öğrenci Elazığ’da ağırlandı

İçişleri Bakanlığının milli birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla 15 yaş altı çocukların karşılıklı olarak doğu ve batı illeri arasında ziyaretlerini içeren ‘Biz Anadoluyuz’ Projesi kapsamında İzmir’in Bergama, Kınık ve Dikili İlçelerinden 100 öğrenci Elazığ’a geldi. Elazığ’da 3 gün kalan misafir öğrenciler, Kaya Karakaya Fen Lisesi’ni ziyaret edip, Keban ilçesini gezdi. İlçede Keban Barajı Hidro elektirik Santraline giden öğrenciler, barajın tüm birimlerini görme fırsatı buldu.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’la da görüşen öğrencilere, yöresel tatlı ve kenti anlatan kitapçıklar hediye edildi. Elazığ Belediyesi tarafından da ağırlanan öğrenciler tarihi Harput Mahallesinde Harput Kalesi,Eğri minareli Harput Ulu Camisini, Sarahatun ve Kuşunlu Camileri ile Balakgazi Parkını rehber ve arkeologlar eşliğinde gezdi.

3 günün sonunda öğrenciler, Elazığ’dan İzmir’e uğurlandı.