Jeffrey Sarpong ve Emre Öztürk Elazığspor’da

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekibi Elazığspor, Yunanistan Süper Lig ekibi Veria’da forma giyen sol kanatta görev yapan Hollandalı futbolcu Jeffrey Sarpong ve Sivassporlu sol bek Emre Öztürk ile anlaşma sağladı. Futbolcuların Elazığspor transfer komitesi ile İstanbul’da görüştüğü ve bugün Erzurum kampına katılacakları öğrenildi.

3 Ağustos 1988 Amsterdam doğumlu Jeffrey Sarpong, futbola Ajax’ın altyapısında başladı. Amsterdam ekibinde profesyonelliğe yükselen ve bir dönem NEC Nijmegen’e kiralanan Sarpong daha sonra Real Sociedad’a transfer oldu. İspanyol kulübünde forma giyerken de NAC Breda ve Hercules’te kiralık oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, bir dönem kulüpsüz kaldıktan sonra ülkesinin takımlarından NAC Breda’yla anlaştı. Burada geçirdiği iki sezonun ardından Avustralya Ligi takımlarından Wellington Phoenix’e transfer olan Sarpong, geçtiğimiz sezonun başında ise Yunanistan Süper Lig ekibi Veria’nın yolunu tuttu. Tecrübeli oyuncu Veria formasıyla çıktığı 24 lig maçında 5 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

1992 Kayseri Kocasinan doğumlu olan Emre Öztürk ise, profesyonelliğe 2011 yılında Kayseri Erciyesspor’da adım attı. Uzun yıllar bu takımda görev yapan Emre daha sonra Sivasspor ve Manisaspor takımlarında forma giydi.