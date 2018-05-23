Kamyon hastane otoparkına devrildi, 4 araç hurdaya döndü

Kazada 4 araç hurdaya döndü, sürücü ise yaralı kurtuldu.
Kaza, Fırat Üniversitesi Hastanesinin üzerinde bulunan yeni açılan Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Şahin B. idaresindeki 23 AB 761 plakalı kamyon freni boşalması sonucu bariyerleri aşıp hastane bahçesinde bulunan otoparka uçtu. Ters dönen kamyonda sürücü yaralandı, 4 araç ise hasar gördü. Yaralı sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarılarak Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kaza sırasında hurdaya dönen araçlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı da önledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.