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18 Haziran 2018 14:51

Kaybolan yaşlı adam bir gün sonra bulundu

Elazığ’da 1 gün önce kaybolan 9 çocuk babası ve 40 torun sahibi yaşlı adam, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Kaybolan yaşlı adam bir gün sonra bulundu

18 Haziran 2018 14:51


Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesi Kamışlı köyünde ikamet eden 9 çocuk babası ve 40 torun sahibi 90 yaşındaki Abdurrahman Yıldırım dün evden çıktı. Yıldırım’ın ailesi, akşama kadar kendisinden haber alamayınca Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istedi. Bunun üzerine köye gelen AFAD ve jandarma ekipleri, arama tarama çalışması başlattı. Çalışma sonrasında Yıldırım, evin yaklaşık 500 metre yakınındaki buğday tarlasında baygın halde bulundu.


Tarladan çıkartılan Yıldırım, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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