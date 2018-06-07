Keban’da yem bezelyesi tarla günü

Elazığ’ın Keban İlçesine bağlı Denizli Köyünde üretici Turan Perktaş’a ait 10 dönümlük tarlada yem bezelyesi tarla günü gerçekleştirildi. Tarla gününe İlçe Kaymakamı İlyas Öztürk, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ebubekir Ekinci, teknik personel ve çiftçiler katıldı.

Üreticilere destek olmak ve yem maliyetini azaltmak adına çeşitli projeler hazırladıklarını vurgulayan İl Müdürü Turan Karahan, "Geçen sene ilimizde yaklaşık 8 bin dekar alanda 270 üreticiye macar fiği tritikale karışımı tohumları yüzde 75 hibe desteği ile verdik. Bu sene ise protein değeri yüksek olan yem bezelyesi üretimi projesi hazırladık. Özellikle protein değeri açısından hayvan beslenmesinde önemli yeri olan yem bezelyesi üretimini Turan Perktaş’a ait 10 dönümlük tarlada gerçekleştirdik. Yaptığımız kontrollerde verimin yüksek olduğunu gördük” dedi.

Yem bezelyesinin ülke genelinde ekim alanlarının hızla yaygınlaştığını aktaran Karahan, “Süt sığırcılığında, ekonomik üretim yapmak için kaba yem çok önemlidir. İşletmeler kaba yem ihtiyacını kendileri üretmelidir. Kaba yem olarak yem bezelyesi, hem süt, hem de et verimine büyük katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki süreçte yem bezelyesi arpa karışımı tohumları, bakanlık veya il özel idaresi destekli olmak şartıyla çiftçilerimize vereceğiz” diye bilgi verdi.