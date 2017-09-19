Kovancılar’da uyuşturucu operasyonu:2 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma ile Kovancılar İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada ilçeye bağlı Köprüdere köyünde 2 adres tespit edildi.Bunun üzerine ekipler, adreslere operasyon düzenleyerek şüpheliler, O.O. ile O.T’yi yakaladı. Şüphelilerin ev ve bahçesinde yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.