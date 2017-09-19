Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 10:09

Kovancılar’da uyuşturucu operasyonu:2 şüpheli yakalandı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı bir köyde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Kovancılar’da uyuşturucu operasyonu:2 şüpheli yakalandı

19 Eylül 2017 10:09


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma ile Kovancılar İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada ilçeye bağlı Köprüdere köyünde 2 adres tespit edildi.Bunun üzerine ekipler, adreslere operasyon düzenleyerek şüpheliler, O.O. ile O.T’yi yakaladı. Şüphelilerin ev ve bahçesinde yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç