Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Küçükler Badminton Türkiye Şampiyonası’ başladı. Yakup Kılıç Spor Salonunda yapılan şampiyonaya Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Akif Sıtkı, Badminton İl Temsilcisi Hayrettin Karakaya ve 19 ilden 36 takım katıldı.

Şampiyonaya katılacak sporcuların ileride olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmesini temenni ettiğini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Akif Sıtkı “Ülkemizin kısıtlı şartlarında hepinizin bildiği gibi eğitim şartlarının arasında buna rağmen öz verili olarak bugün bu çocukları çalıştıran tüm Antrenörlere ve hocalarınıza çok teşekkür ederim. Ayrıca yoğun ders programınızın arasında spora zaman ayırmanız için ve sporcu ilkelerine de uyduğunuz için sizlere ve ailelerinize çok teşekkür ederim. Çünkü ülkemizin sporu sizlerin elinde gelişecektir. İnandığınız yolda muhakkak devam ediniz. Hakemlerimizde çok zor şartlarda görev yapmaktalar. Bugün burada üstlerine düşün görevi yerine getireceklerini biliyorum” dedi.

Bugün başlayan ‘Küçükler Badminton Türkiye Şampiyonası’nın 4 gün devam edeceği belirtildi.