Kurban pazarında yoğunluk

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Kurban Bayramı arefesinde, kurban pazarlarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlık almak için gelen vatandaşlar ile satıcılar arasında kıyasıya pazarlık yaşanıyor. Pazarlıklarda bazen ara bulucular ortaya girerek anlaşmayı sağlıyor. Küçükbaş kurbanlıklar bin 500 liraya kadar satılıyor. Büyük baş kurbanlıklar ise ortalama 6 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor.Bazı besiciler satışların az olduğunu dile getirirken bazıları da satışların iyi olduğunu ifade ediyor.

Geçen seneye göre bu seneki satışların az olduğunu belirten besici Nusrettin Akgün, “Kurban, geçen sene nasılsa bu sene de aynıdır. Hiçbir fiyat farkı yok. Eti kasaptan pahalı alıyoruz ama biz hayvanı ucuza satıyoruz. Satışlar aynıdır ama geçen sene ki satışlar bu seneden daha fazlaydı “dedi.

Kurban satışlarının iyi ve güzel olduğunu ifade eden besici Fatih Yıldız ise “Biz buranın yerlisi olduğumuz için müşterilerimiz sabit. Ayrıyeten farklı müşterilerde geliyor. Satışlar mükemmel. Geçen sene hepsi bitmişti. Bu sene de öyle olacağını umuyoruz. Her sene 300 tane hayvan alıyoruz, onu bitirip bir daha alıyoruz. Bugün biter yine alırız. Geçen seneye oranla hayvan fiyatlarında tekinde 100 lira oynama var“ diye konuştu.

Kurbanlıkların geçen sene daha uygun oluğunu dile getiren Hayrullah Karadağ da, “Bu sene nasip olursa kurban almaya geldik. Fiyatlar geçen seneye göre pahalı. Bugün ekonomik olarak çok pahalı, köylü de haklı biz de haklıyız. Pazarı geziyoruz, nasip olursa alacağız. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha farklı geçen sene daha ucuza aldık” şeklinde konuştu.

Kurban pazarındaki en kilolu tosunun sahibi Bülent Arslan, “Pazarın en büyük tosunu bende ve bunu 15 bin 500 liraya bir arkadaşıma sattım. Hayvan 500 kilo geliyor. Kurbanlıklar için vatandaşlar gelip dolaşıyor ama piyasa yok. Millet pahalı diyor fakat hayvanlar pahalı değil. Bu tosunu et parasına verdim ama kurbanlık için gelenler 1 TL bile fazlasını vermiyor. Et parasına hayvan veriyoruz. Hayvan para etmiyor. Geçen seneye göre kurbanlıklar daha ucuz” ifadelerini kullandı.