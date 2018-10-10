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Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Elazığ’da 8 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı.

Elazığ'da 8 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı.


Olay, merkeze bağlı Üçağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar, köpek sesi geldiğini fark ederek kuyuya baktı. 8 metrelik kuyuya köpeğin düştüğünü gören ekipler, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımı ile hayvanı bulunduğu yerden kurtardı.


Yaralandığı belirlenen köpek, Hayvan Hastanesi ve Geçikece Bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.

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